Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в четверг, 20 мая, в социальной сети Instagram снимок, на котором он с супругой Еленой одеты в национальную одежду, при этом пользователи соцсети заметили схожесть костюма главы государства с русской косовороткой.

Фотография была опубликована в День вышиванки, который празднуют украинцы в третий четверг мая.

«Это же косоворотка», — написал один из пользователей социальной сети, которого поддержали другие люди, поставив отметку «нравится» комментарию.

Ряд украинских СМИ, в том числе «Страна.ua», отметили, что украинский президент надел русский национальный наряд.

По словам этнолога, старшего научного сотрудника Института народоведения НАН Украины, кандидата исторических наук Оксаны Косминой, Зеленский вместе с супругой одеты в современные вещи, которые имеют «отдаленное отношение» к традиционным нарядам. Эксперт пояснила, что вышивка действительно напоминает косоворотку, так как она имеет узкий крой.

«Если бы они при такой застежке сделали узор шире — то оно бы пригодилось. А тут получается и крой не традиционный, и расположение композиции орнамента. И это сыграло такую негативную роль, поэтому правильно все пишут о косоворотке», — цитирует Космину издание Liga.net.

Эксперт также уточнила, что подобный тип рубашки, как на фотографии Зеленского, характерен «как для россиян, так и для белорусов».

Также 20 мая исполнилось ровно два года со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

В этот день украинский лидер в ходе большой пресс-конференции сообщил, что его выдвижение на второй президентский срок зависит от желания народа и доли выполненных обещаний. Зеленский подчеркнул, что хочет быть лучше своих предшественников. Так как, по его словам, Украина достойна того, чтобы каждый новый лидер был лучше, чем предыдущие.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей. В своей предвыборной кампании политик заверял, что намерен выдвигаться на пост главы государства только один раз и успеть реализовать все свои цели за один президентский срок. Очередные выборы главы государства на Украине должны состояться в 2024 году.