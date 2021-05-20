Университет Иннополис получил российский патент на суперзащищенный дрон

Университет Иннополис получил российский патент на дрон, который выдерживает падение с высоты 20 м и сохраняет работоспособность после удара. Документ выдан на изобретение специалистов Лаборатории беспилотных технологий Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе IT-вуза.

Как отмечается в пресс-релизе НТИ, поступившем в распоряжение «Известий», дрон спроектирован по принципу тенсегрити-структур, в котором все элементы соединены друг с другом нежесткими связями.

«Это каркасная конструкция, в которой используется взаимодействие стержней, работающих на сжатие, и растягиваемых тросов. Стержни не соприкасаются друг с другом, но висят в пространстве, а их относительное положение фиксируется тросами, поэтому ни один стержень не изгибается. Моторы, камеры, контроллеры и другие элементы беспилотника устанавливаются в разных частях тенсегрити-структуры. Схема установки элементов может изменяться. Принцип тенсегрити также используется в архитектуре и строительстве мостов», — говорится в материале.

По словам научного сотрудника Лаборатории беспилотных технологий Дмитрия Девитта, команда организации стала первой в мире, которая смогла разработать стабильно летающий дрон. Аналогичные проекты также проводит коллектив Bentley University, однако их конструкция имеет ряд недостатков, потому что «в их дроне есть жесткие элементы, что снижает его прочность».

Разработанный российскими учеными аппарат можно использовать для инспекции и картографирования помещений, а за счет высокой прочности применять в труднодоступной для человека среде, добавили в НТИ.

25 января в «Сколково» допустили создание в центре воздушной зоны для тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).