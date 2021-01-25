В «Сколково» планируют создать зону для тестирования беспилотников

Воздушная зона для тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может быть создана в «Сколково». Об этом сообщил в понедельник, 25 января, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

«Мы совместно с правительством Москвы обсуждаем создание в «Сколково» беспилотной зоны для воздушных летательных аппаратов, которая позволит в городских условиях их испытывать, выстраивать автоматизированные диспетчерские», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По его словам, это приблизит технологию к ежедневному использованию.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что МЧС России планирует закупить дроны грузоподъемностью до 150 кг для спасения людей из пылающих многоэтажек.