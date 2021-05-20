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Победитель «Евровидения-2019» не выступит в финале конкурса из-за COVID-19

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Певец Дункан Лоуренс из Нидерландов, победивший в международном конкурсе «Евровидение-2019», не сможет выступить вживую во время финала состязания в этом году, так как подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе мероприятия.

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«Выступление Лоуренса было запланировано на субботу во время финала, однако он сдал положительный тест на коронавирус. Заболевание у Лоуренса протекает в мягкой форме. Однако из-за обязательного семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале «Ахой» в Роттердаме»,— говорится в заявлении.

Однако, как отметили организаторы, выступление артиста пройдет в другом формате, предположительно, в рамках видеотрансляции.

«Мы, конечно, расстроены, в первую очередь за самого Дункана, который заслужил выступление вживую на нашей сцене после победы в 2019 году и всемирного успеха его песни Arcade», — подчеркнул исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер.

Он пожелал певцу скорейшего выздоровления.

Накануне стало известно о том, участник «Евровидения» от Исландии сдал положительный тест на коронавирус. В связи с заболеванием одного из участников исландской группы Daði og Gagnamagnið, делегация страны отказалась от очного выступления на конкурсе. Песня группы останется в конкурсной программе, и вместо выступления будет показано видео их репетиционного выступления, записанного на сцене 13 мая.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» начался в нидерландском Роттердаме 16 мая. Он пройдет в период с 18 по 22 мая на арене Ahoy. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая.

18 мая стало известно, что участница «Евровидения» от России Манижа прошла в финал конкурса со своей композицией Russian Woman. Также в финале оказались представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

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