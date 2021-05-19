Один из участников «Евровидения» от Исландии заболел COVID-19

Один из участников «Евровидения» от Исландии сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе конкурса.

«Сегодня [в среду, 19 мая] член исландской группы Daði og Gagnamagnið также получил положительный результат теста на COVID-19. Остальные члены делегации вновь получили отрицательный результат», — приводит текст пресс-релиза «РИА Новости».

Исландская делегация в связи с этим отказалась от очного выступления. Песня группы останется в конкурсной программе, и вместо выступления будет показано видео их репетиционного выступления, записанного на сцене 13 мая.

Отмечается, что делегация Исландии будет находиться на карантине под наблюдением органов здравоохранения.

Один из членов исландской группы, Дачи Фраейр, в среду также подтвердил, что один из представителей Исландии на конкурсе сдал положительный ПЦР-тест.

«К сожалению, это, вероятно, означает, что мы не будем принимать участие в репетиции сегодня или в прямом эфире завтра и вместо нее будет использована запись нашей второй репетиции», — писал он в своем аккаунте в Twitter.

О том, что исландцы находятся на карантине в отеле после того, как у одного из участников заподозрили коронавирус, Фраейр сообщил 16 мая.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» начался в нидерландском Роттердаме 16 мая. Он пройдет в период с 18 по 22 мая на арене Ahoy. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая.

18 мая стало известно, что участница «Евровидения» от России Манижа прошла в финал конкурса со своей композицией Russian Woman. Также в финале оказались представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.