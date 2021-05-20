Чешский депутат раскритиковал власти за ухудшение отношений с Россией

Чешский депутат Ян Грнчирж заявил, что в связи с ухудшением росийско-чешских отношений его стране грозят масштабные экономические потери.

В интервью Parlamentní listy Грнчирж раскритиковал власти Чехии за их политику в отношении России. Он отметил, что у Праги нет доказательств того, что Москва якобы причастна ко взрывам боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Политик считает, что сложившая ситуация может быть ничем иным, как игрой спецслужб, связанной со сменой американского руководства.

«Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие. Похоже, мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений», — сказал Грнчирж.

Также он положительно оценил участие чешского посла в России Витезслава Пивоньки в параде Победы, отметив, что таким образом Пивонька один из немногих «сохранил здравый смысл».

В середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Прага объявила о решении выслать 18 российских дипломатов.

Россия в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес РФ категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных стран. В список попали только два государства — Чехия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.