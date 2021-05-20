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В «Лаборатории Касперского» сообщили о проблеме фейковых сертификатов о вакцинации

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Проблемы с продажей фейковых сертификатов о вакцинации и торговлей поддельными негативными тестами на коронавирус актуальны и для России. Об этом рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

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«Мы действительно видели в русскоязычном сегменте даркнета объявления о продаже справок об отсутствии COVID-19. Их стоимость порядка 3,5–5 тыс. рублей. Встречаются также и фальшивые сертификаты о вакцинации. Соответствующий документ европейского образца, например, стоит в даркнете около $20–25», — сообщил эксперт по кибербезопасности компании Дмитрий Галов.

При этом он отметил, что даже те покупатели, которые целенаправленно платят деньги за поддельные сертификаты и справки, не всегда гарантированно получают их, теряя деньги впустую. В компании подчеркнули, что ни в коем случае не рекомендуют приобретать какие-либо товары в даркнете.

«Даже если мы не рассматриваем этический аспект, то, во-первых, достоверно неизвестно, какой процент из всех опубликованных предложений представляют собой мошеннические объявления. Во-вторых, во многих странах использование поддельных документов может преследоваться по закону», — пояснил Галов.

Ранее в американо-израильской компании в сфере кибербезопасности Check Point «Известиям» заявили, что в настоящее время по всему миру действует свыше 1,2 тыс. компаний, продающих поддельные свидетельства о вакцинации против коронавируса. При этом большая часть купли-продажи таких подделок идет через каналы Telegram.

9 апреля также сообщалось, что продажа «за копейки» поддельных документов о вакцинации против коронавируса стало распространенным видом мошенничества в интернете.

Указывалось, что власти ряда стран стали снимать ограничения для людей, которые могут предоставить документы о пройденной вакцинации. В частности, им разрешают пересекать границы без прохождения карантина и посещать развлекательные заведения.

17 марта Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса. Отмечалось, что документ будет содержать информацию о прохождении гражданином ЕС вакцинации, данные о его выздоровлении после перенесенного COVID-19 или же отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для европейцев к 15 июня. Сообщалось, что такой документ могут попросить предоставить авиакомпании.

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