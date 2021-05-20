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В Сербии стартовали антитеррористические учения с участием РФ

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В Сербии стартовали российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности. В них примут участия подразделения специального назначения двух стран. Информация об этом появилась 20 мая на сайте Минобороны РФ.

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По данным ведомства, учения продлятся до 25 мая. До этого времени планируется отработка десантирования на парашютных системах «Арбалет», выдвижения к объекту незаконного вооруженного формирования, а также его блокирование и уничтожение.

Помимо этого, во время военных учений планируется проведение показательных выступлений и занятий, направленных на обучение стрельбе из стрелкового оружия.

От России участие в учениях примут около 200 военнослужащих и 11 единиц военной техники.

Во время церемонии открытия представители обеих сторон отметили важность мероприятий по подготовке развития сотрудничества между подразделениями специального назначения вооруженных сил Сербии и России в области противодействия терроризму.

6 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.

13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.

По результатам проведения военных учений, 22 апреля Шойгу отметил, что личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) во время учений в Крыму успешно реализовал все поставленные перед ним задачи. В тот же день министр обороны прибыл в Крым, где на полигоне Опук проходили межвидовые учения Вооруженных сил РФ. Сообщалось, что всего в них участвуют свыше 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники, а также 40 боевых кораблей. Как уточнили в министерстве, учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

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