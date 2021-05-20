Два индийских штата объявили об эпидемии «черной плесени»

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, более известного как «черная плесень», которое чаще всего поражает переболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает The Indian Express.

Первыми об эпидемии сообщили в штате Раджастан. Соответствующее уведомление подписал главный министр здравоохранения штата Ахил Аророй.

Сейчас там насчитывают около 100 пациентов с «черной плесенью», для их лечения в больнице Савай Ман Сингха создано специальное отделение. Большинство заболевших проживали в районе города Джайпур.

Вслед за Раджастаном эпидемию объявил глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао. Все государственные и частные медучреждения должны сообщать о подозрительных и подтвержденных фактах заболевания в департамент здравоохранения.

Вспышку «черной плесени» зафиксировали в Индии в начале этого месяца. Чаще всего мукормикоз выявляют у больных COVID-19 и у тех, кто недавно выздоровел.

При этом местные СМИ сообщали, что несколько пациентов уже скончались от этого заболевания.

Заболевание распространяется не только на территории Индии, а встречается во всех странах, и Россия не исключение, сообщал «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко.

Специалисты объясняли, что концентрация спор «черной плесени» высока в Индии из-за климатических условий: высокой температуры и влажности.