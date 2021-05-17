Следы СOVIDa: в России есть зараженные индийской «черной плесенью»

Распространившийся в Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19 мукормикоз («черная плесень») — проблема не только одного региона. Случаи заражения опасным грибком-убийцей, который поражает носоглотку, глаза и легкие человека, зафиксированы и в России , сообщили специалисты. У больных COVID-19 мукормикоз обычно развивается на фоне сахарного диабета и больших доз препаратов из категории глюкокортикостероидов. В Индии много людей с плохо контролируемым диабетом, поэтому там фиксируют много заражений, пояснили эксперты. В России же случаи заболевания «черной плесенью», сопряженные с коронавирусной инфекцией, так и останутся единичными, полагают эксперты.

Вспышка «черной смерти»

В России зафиксированы случаи заражения пациентов с COVID-19 опасной «черной плесенью», которая на фоне обострения ситуации с коронавирусом широко распространилась в Индии. Речь о мукормикозе — редкой грибковой инфекции, которую вызывают микроскопические грибы (мукормицеты), распространенные повсеместно. Они обитают в почве, их часто выделяют на поверхности гниющих растений и овощей.

Эта инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания . Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, а также вторично распространяется в глазницы. На пораженных участках из-за некроза ткани возникает характерный черный струп, особенно выраженный на коже в области носа. Без лечения грибок может привести к скоропостижной смерти зараженного, а при терапии спасти удается только половину пациентов .

следы COVIDa Фото: Global Look Press/Hindustan Times

Эту проблему нельзя назвать чисто индийской, так как заболевание встречается во всех странах, и Россия не исключение, сообщил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко.

— В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов . Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо, — сказал ученый.

Однако исключать возможность заражения ряда пациентов нельзя, уточнил он. В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом , отметил специалист. У больных COVID-19 инфекция развивается обычно на фоне декомпенсированного сахарного диабета, рассказал Николай Климко. В Индии заболеваемость высока именно из-за большого количества пациентов с этим недугом.

Убийственные споры

Пандемия коронавируса привела к вспышкам различных грибковых заболеваний во всех странах. В частности, COVID-19 может вызвать массовые всплески заражения пациентов в стационарах грибком Candida auris, писали «Известия» ранее. Этот патоген способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Также появились сообщения о массовых заражениях в реанимациях грибами рода Aspergillus.

Случаи инфицирования пациентов индийской «черной плесенью» на фоне коронавируса также всё чаще фиксируются в научной литературе в разных государствах . В связи с возрастающей угрозой специалисты Европейской конфедерации по медицинской микологии (ECMM) подготовили статью с описанием мукормикоза у больных COVID-19, которая скоро будет опубликована в журнале The Lancet, рассказал Николай Климко, который представляет Россию в организации.

следы COVIDa Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако угрозы массового мукормикоза в РФ нет , для широкого распространения этой инфекции больше подходят регионы с высокой температурой и влажностью. В наших широтах мукормикоз остается редкостью, сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Эта болезнь характерна для южных стран, лежащих в тропических поясах, таких как Индия . Но в целом грибковые заболевания распространяются, так как они связаны с употреблением антибиотиков, — пояснил эксперт.

Наиболее быстро грибковая инфекция развивается в реанимации . Зачастую в ОРИТ она идет дополнением к бактериальной: сначала у человека развиваются бактериальные осложнения, которые лечат антибиотиками, а уже следом присоединяются инвазивные микозы, сказал «Известиям» профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

— Во время всемирной эпидемии свиного гриппа было показано, что у тяжелых больных вирусной инфекцией риск вторичного заражения инвазивными микозами увеличивается, — подчеркнул он.

Разумная фармстратегия

Тогда же, в 2009 году, было замечено, что часть больных умирали непосредственно от вирусного поражения легких, часть — от бактериальных суперинфекций, а еще одна часть — от грибков. То же самое наблюдается и с индийской «черной плесенью».

Что касается заболеваемости в России, то эксперты не исключают возможности новых заражений смертоносным грибком и в нашей стране . При этом вероятность «завозной» инфекции очень низкая . Как сообщил «Известиям» Николай Климко, эти пациенты находятся в слишком тяжелом состоянии, чтобы путешествовать. А от человека к человеку этот вид грибов не передается. Однако инфекция может развиться где угодно сама по себе.

Ранее заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников заявил журналистам, что исключать распространения инфекции нельзя, а сам мукормикоз можно рассматривать как осложнение COVID-19 и его лечения. Особую группу риска составляют пациенты, получающие в качестве терапии коронавируса глюкокортикостероиды.

следы COVIDa Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Эти препараты применяют для подавления цитокинового шторма, — рассказал «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов. — Они подавляют иммунные реакции и могут спровоцировать микозы.

Поэтому получающих глюкокортикостероиды больных COVID-19 во всех случаях пневмонии и инфекции околоносовых пазух, не поддающихся стандартному лечению, необходимо обследовать на мукормикоз, аспергиллез и другие инвазивные грибки, добавил специалист. Для предотвращения развития плесневой инфекции важно применять глюкокортикостероиды с осторожностью и только в соответствии с рекомендациями Минздрава, подчеркнул он.