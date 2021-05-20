В России впервые выявили нового возбудителя коклюша

В России впервые выявили нового возбудителя заболевания, по всем симптомам схожего с коклюшем, сообщили «Известиям» специалисты Роспотребнадзора. Бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii, и вызывает те же проявления, что и давно известная причина коклюша Bordetella pertussis, но в более легкой форме.

Эти патогены — родственники, но бактерии не происходят одна от другой, а имеют общего предка.

Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского разработали ПЦР-тест, способный одновременно выявить ДНК не только известного возбудителя коклюша, но и нового патогена.

«С помощью тест-системы были обследованы дети и взрослые с подозрением на коклюш. Было проведено обследование и клиническое наблюдение за 290 пациентами. Выяснилось, что в 2,3% заболевание вызвано именно B. holmesii. Примерно в половине всех случаев была обнаружена B. pertussis. Сочетанная инфекция, вызванная B. pertussis и B. holmesii, была зарегистрирована у 0,8% пациентов. Симптоматика у остальных заболевших была вызвана другими патогенами», — рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В ряде стран мира за последние десять лет новый вид Bordetella holmesii привлек пристальное внимание ученых, но в России бактерию раньше не обнаруживали. Это первое исследование, которое доказывает, что в части случаев заболевания, очень похожего на коклюш, на территории РФ виноват другой возбудитель.

По данным зарубежных специалистов, новое заболевание в целом протекает легче, чем коклюш, его длительность составляет около 80 дней. У большинства обследованных пациентов с новой инфекцией наблюдался кашель, но только примерно в 60% случаев он носил приступообразный характер, а в 40% был обычным.

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Палочки в колёса: в России появился новый возбудитель коклюша