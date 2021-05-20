Лавров указал на мировое значение отношений РФ и США

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая, заявил о том, что отношения Москвы и Вашингтона во многом определяют мировую обстановку.

«От состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире», — цитирует слова министра ТАСС.

В свою очередь, Блинкен отметил, что Вашингтон стремится к «предсказуемым, стабильным» отношениям с российской стороной.

Лавров и Блинкен договорились о переговорах в среду, 19 мая, на полях Арктического совета в Рейкьявике. Это первая личная встреча российского министра и американского дипломата, ставшего девятым секретарем США, с которым Лавров переводил переговоры.

Озвучивая конкретные ожидания по случаю предстоящей встречи с госсекретарем Соединенных Штатов, Сергей Лавров заявил, что Кремль хочет видеть конкретные шаги Вашингтона, а не его риторику: ранее Энтони Блинкен заявил о необходимости «стабильных и предсказуемых отношений с Россией».