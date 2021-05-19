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В Госдепе уточнили детали предстоящей встречи Лаврова и Блинкена

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу в среду, 19 мая, на полях Арктического совета в Рейкьявике после завершения основной программы министерской сессии. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», — приводит слова дипломата ТАСС.

Госсекретарь США прибыл в Рейкьявик для участия в заседании Арктического совета на уровне глав МИД. Оно состоится 19–20 мая.

Ранее в этот день замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на обсуждение Лавровым с Блинкеном двусторонней и международной повестки на первой встрече на полях этой министерской сессии. При этом он выражал надежду на то, что американская сторона подтвердит Лаврову готовность остановить «эскалационные циклы», которые мешают нормализации двусторонних отношений.

Сам Лавров 17 мая рассказал об отношениях с Соединенными Штатами перед предстоящей встречей с госсекретарем США. Глава российского МИДа отмечал, что Вашингтон выступает за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако действия американской администрации в адрес Москвы трудно расценить как стремление к стабильности. Лавров подчеркнул, что стремления США российская сторона будет анализировать по поступкам.

В тот же день стало известно, что Блинкен намерен обсудить на встрече с Лавровым двусторонние отношения и проект газопровода «Северный поток – 2».

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