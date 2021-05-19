Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Госдеп указал на планы властей США препятствовать реализации СП-2
Мир
Выдававшие себя в соцсетях за Илона Маска мошенники украли более $2 млн
Мир
Эрдоган назвал политическим решением отмену «Формулы-1» и финала ЛЧ в Турции
Мир
В ЕП призвали приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз
Мир
В дипмиссии сообщили о проработке вопроса выезда россиян из сектора Газа
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой
Наука
Китай перенес запуск грузового корабля «Тяньчжоу-2»
Спорт
Россиянин Колесников завоевал золото на ЧЕ на дистанции 100 м кролем
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября

Аскольд Запашный назвал фаворита в бою между Кудряшовым и Романовым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дрессировщик Аскольд Запашный поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым, который пройдет 21 мая в рамках турнира GAZFIGHT.

«С Дмитрием мы знакомы, у нас приятельские взаимоотношения. Получается, я в любом случае болею за него», — цитирует Запашного РЕН ТВ.

По его словам, долгое отсутствие на ринге не помешает Кудряшову в предстоящем поединке против Романова.

«Может быть, этот отдых, наоборот, дал ему больше сил. Если он готовился, а я уверен, что готовился полноценно, то этот промежуток для опытного бойца не скажется», — заявил Запашный.

19 мая противники Кудряшов и Романов провели открытую тренировку перед поединком на турнире GAZFIGHT. Они пообещали, что встреча будет зрелищной. При этом Романов подчеркнул, что на открытой тренировке показал лишь 3% своей силы, поэтому на ринге ожидается яркий бой.

Кудряшов, в свою очередь, пообещал Романову дебютный проигрыш.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021