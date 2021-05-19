Аскольд Запашный назвал фаворита в бою между Кудряшовым и Романовым

Дрессировщик Аскольд Запашный поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым, который пройдет 21 мая в рамках турнира GAZFIGHT.

«С Дмитрием мы знакомы, у нас приятельские взаимоотношения. Получается, я в любом случае болею за него», — цитирует Запашного РЕН ТВ.

По его словам, долгое отсутствие на ринге не помешает Кудряшову в предстоящем поединке против Романова.

«Может быть, этот отдых, наоборот, дал ему больше сил. Если он готовился, а я уверен, что готовился полноценно, то этот промежуток для опытного бойца не скажется», — заявил Запашный.

19 мая противники Кудряшов и Романов провели открытую тренировку перед поединком на турнире GAZFIGHT. Они пообещали, что встреча будет зрелищной. При этом Романов подчеркнул, что на открытой тренировке показал лишь 3% своей силы, поэтому на ринге ожидается яркий бой.

Кудряшов, в свою очередь, пообещал Романову дебютный проигрыш.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.