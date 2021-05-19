Кудряшов пообещал Романову дебютный проигрыш

Боксер Дмитрий Кудряшов пообещал своему сопернику Евгению Романову, с которым он встретится на ринге 21 мая в рамках турнира GAZFIGHT, дебютный проигрыш. Об этом сообщает в среду, 19 мая, РЕН ТВ.

Кудряшов во время тренировки пообщался с журналистами. Он сообщил, что Романов — хороший боксер, но цель самого Кудряшова состоит в будущей победе.

«Всё когда-то бывает в первый раз, пожелаем удачи Романову», — сказал он.

Кудряшов также рассказал, что он согласился на предстоящий поединок сразу, так как «от боя за серебряный пояс WBC не отказываются».

Ранее в этот день боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов провели открытую тренировку перед поединком на турнире GAZFIGHT. Они пообещали, что поединок будет зрелищным. При этом Романов подчеркнул, что на открытой тренировке показал лишь 3% своей силы, поэтому на ринге ожидается яркий бой.

16 мая российский боец смешанных единоборств Юлия Березикова призналась, что болеет за обоих бойцов. Сам Романов в тот же день назвал Кудряшова достойным и профессиональным соперником.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.