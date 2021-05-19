Кудряшов и Романов провели открытую тренировку в преддверии турнира

Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов провели открытую тренировку перед поединком на турнире GAZFIGHT, пишет РЕН ТВ в среду, 19 мая.

Разминку начал Романов, который сначала попрыгал на скакалке, а после начал отрабатывать маневры. В это время его соперник беседовал с тренером, а когда пришло время тренироваться, Кудряшов размялся, затем отработал удары с партнером.

После тренировки боксеры пообщались с журналистами и пообещали, что поединок будет зрелищным.

«Зрители увидят, во-первых, хороший бокс, во-вторых, хорошую концертную программу. Я знаю, что Василий (Вакуленко, Баста. — Ред.) подготовил. Поэтому равнодушными не останутся и любители бокса, и любители музыки», — заявил Кудряшов.

Романов отметил, что на открытой тренировке показал лишь 3% своей силы, поэтому на ринге ожидается яркий поединок.

Ранее, 16 мая, российский боец смешанных единоборств Юлия Березикова поделилась своими ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Спортсменка призналась, что болеет за обоих бойцов.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.