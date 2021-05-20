Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

Lindemann: Live in Moscow

Режиссер: Сергей Грей. В ролях: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Себастьян Тэгтгрен, Джонатан Олссен, Себастьян Свалланд

Это был последний большой концерт в Москве перед тем, как столицу закрыли на карантин. Тогда, 15 марта 2020 года, вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист и продюсер Петер Тэгтгрен вышли на сцену московской «ВТБ Арены» с проектом LINDEMANN и провели два триумфальных шоу. Дабы не огорчать публику, купившую билеты заранее, и соблюсти все ограничительные меры по 50-процентной загрузке зала, продюсеры распределили зрителей на дневной и вечерний концерты. Теперь шоу можно посмотреть в кинотеатрах.

«Война миров», сезон 2

Фото: Vine FX

Режиссер: Ричард Кларк. В ролях: Аня Совински, Леа Дрюкер, Гэбриел Бирн, Адель Беншериф, Наташа Литтл

Новая версия бессмертной истории Герберта Уэллса, спродюсированная создателем «Отбросов» и обладателем премии BAFTA Говардом Оверманом. Мрачная, атмосферная и сделанная с большой любовью к первоисточнику. В продолжении фантастической драмы герои отвоевывают Землю у пришельцев. Борьба за выживание отнимает все силы, а отчаяние толкает на предательство, заставляя жертвовать близкими. Наконец, выжившие сталкиваются с шокирующим открытием: у существ, напавших на планету, может быть человеческое происхождение.

С 19 мая на платформе more.tv

Театр

«Толстого нет»

Фото: Школа современной пьесы

Режиссер: Александр Сазонов. В ролях: Ирина Алферова, Татьяна Циренина, Борис Вайнзихер, Олег Царев, Павел Дроздов

Несколько дней из жизни семьи Льва Николаевича Толстого. Великий писатель прожил со своей женой Софьей Андреевной почти полвека. Она была прекрасной женой и матерью, родила Толстому 13 детей. И вот под конец жизни вместо семейной идиллии — разлад, ссоры, конфликты. Софья Андреевна — главная героиня этого спектакля, построенного на подлинных документах — дневниках и письмах.

25 мая, 19:00, «Школа современной пьесы»

«Лавр»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Дмитрий Певцов, Михаил Сиворин, Олег Цветанович, Алиса Гребенщикова, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Евгений Кананыхин

Самая громкая премьера сезона по одноименному роману Евгения Водолазкина. Лавр — имя старого средневекового монаха-схимника, уроженца белозерских краев. В спектакле герой предстанет мальчиком и юношей, зрелым человеком и старцем, врачом и юродивым, путешественником и отшельником. Великая любовь проведет его по бесконечному кругу жизни через города древнего христианского мира, по рекам и морям, по лесам и долам.

21, 22, 23 мая, 19:00, МХАТ имени Горького

«Звезда вашего периода»

Фото: МХТ имени Чехова/Александр Иванишин

Режиссер: Рената Литвинова. В ролях: Рената Литвинова, Кирилл Трубецкой, Софья Эрнст, Юрий Чурсин, Раиса Максимова, Софья Евстигнеева

Спектакль про постсоветскую кинозвезду, со всем ее прошлым и воображаемым будущим. Автор определила жанр как триллер и пронзительную драму одновременно. История про вечные поиски любви, про то, что у всех своя скорость старения. И про женщину, которая оправдывает всю прожитую жизнь и про которую скажут: «Она была великой звездой вашего периода!»

20 мая, 19:00, МХТ имени Чехова, Основная сцена

«Сын»

Фото: РАМТ

Режиссер: Юрий Бутусов. В ролях: Евгений Редько, Александр Девятьяров, Татьяна Матюхова, Виктория Тиханская, Денис Баландин

Пьесу Флориана Зеллера поставил один из самых парадоксальных российских театральных режиссеров. Юрий Бутусов увидел в произведении отсыл к драмам Шекспира. «Сын» — завершающая часть трилогии Зеллера, следующая за пьесами «Отец» и «Мать». Как говорит режиссер, история мальчишки чем-то напоминает ему героев Чехова и Вампилова — и всех «лишних людей» русской литературы.

20, 21 мая,19:00, РАМТ

Фестивали и премии

Премия им. В. Черных «Слово»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На пятой церемонии будут отмечены лучшие киносценаристы. Среди номинантов — Андрей Кончаловский, Михаил Сегал, Иван И. Твердовский, Андрей Золотарев, Лев Мурзенко и другие. Приз «За верность профессии» будет вручен кинорежиссеру, драматургу, актеру, народному артисту РФ Андрею Смирнову («Белорусский вокзал», «Осень», «Жила-была одна баба», «Француз»).

В жюри премии актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин. Председатель — кинорежиссер, лауреат Каннского фестиваля Павел Лунгин.

21 мая, 19:00, Театр им. А.С. Пушкина

Фестиваль Telling Stories

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В зоне интереса фестиваля театр, кино, искусство, мода, новая этика и философия. Одним из главных событий станет открытое интервью с Дмитрием Глуховским, автором книжной серии «Вселенная Метро 2033». Сооснователь студии «Главкино» Илья Бачурин соберет подающих надежды кинематографистов, среди которых режиссеры Иван И. Твердовский, Филипп Юрьев и Дарья Жук. Также анонсированы разговоры об архитектуре, цифровом пространстве и современном театре.

21 и 22 мая, «Высшая школа экономики», Покровский бульвар, 11

XVII Бахрушинский благотворительный фестиваль

Ежегодный фестиваль Бахрушинского музея откроет легендарный ансамбль «Березка». Для юных танцоров пройдет мастер-класс балетмейстера-репетитора ансамбля. В рамках фестивальной программы зрители увидят несколько театральных постановок. Состоятся творческие встречи с народным артистом РФ Владимиром Маториным и заслуженной артисткой РФ Викторией Лепко.

С 22 по 31 мая 2021 года, Московская область, г. Зарайск

Концерты

«Короли и дьяволы»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского проведет завершающий концерт собственного Абонемента № 22 в Московской государственной академической филармонии.

В программе концерта прозвучат произведения Чайковского, Верди, Бородина, Оффенбаха, Штрауса, Гуно. Солист — народный артист Республики Башкортостан, народный артист Республики Татарстан, двукратный обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков.

25 мая, 19:00, Концертный зал им. П.И. Чайковского

«Посольские вечера в Царицыне»

В День славянской письменности и культуры пройдет концерт «Новые лица болгарской музыки». Музыкальные номера прозвучат в исполнении дуэта из Болгарии — лауреатов престижных национальных и международных конкурсов Надежды Цановой (фортепиано) и Петера Македонски (труба). В программу концерта вошли сочинения болгарских композиторов, прозвучат произведения русских классиков Петра Чайковского и Сергея Прокофьева.

24 мая, 21:00, Царицыно

Выставки

«Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения»

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Ретроспектива работ выдающегося художника — первый обобщающий рассказ об искусстве яркого супрематиста и крупнейшего представителя космизма. Иван Кудряшов был учеником Малевича и Певзнера. Он прославился своей живописью, графикой, сценографией. Создал собственный вариант абстрактного искусства. Выставка в Третьяковской галерее — первая и наиболее полная ретроспектива произведений этого незаслуженно забытого автора. Его работы предоставил в том числе парижский Центр Помпиду.

До 22 августа, Третьяковская галерея

«Сила красоты»

Впервые в Москве открывается персональная выставка Хуана Мигеля Паласиоса. Она объединяет 11 масштабных картин художника. Паласиос использует в своих работах разные материалы: холст, винил, алюминий, гипсокартон. Константы его творчества — такие сильные эмоции, как счастье, траур, чувства справедливости и неравенства, умиротворение, наслаждение.

Работы Хуана Мигеля Паласиоса находятся в частных коллекциях Европы и США, художник провел более 50 персональных выставок в Испании, Франции, Великобритании и Америке.

С 21 мая по 20 июня, ASKERI GALLERY