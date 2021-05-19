Блинкен выступил за сохранение Арктики мирным регионом

Арктика должна быть регионом, свободным от конфликтов, США привержены этому, заявил 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Стенограмму его беседы в Рейкьявике с главой канадского МИДа Марком Гарно перед министерским заседанием Арктического совета (АС) опубликовал Госдепартамент США.

«Соединенные Штаты рассматривают арктический регион как регион, свободный от конфликтов, где страны действуют ответственно и где экономическое развитие и инвестиции осуществляются устойчивым, безопасным и транспарентным образом, при котором также уважаются окружающая среда, климат, интересы и культура коренных народов», — заявил он.

По его словам, у США и Канады есть «общее обязательство работать над сохранением арктического региона как площадки мирного сотрудничества и позитивных действий» в рамках борьбы с изменением климата, заботы об интересах коренного населения и продвижения науки.

Блинкен подчеркнул, что США «ждут с нетерпением» начала объединения в работе с Исландией в ходе председательства в Арктическом совете, а затем подготовки к передаче председательства России.

В свою очередь, Марк Гарно отметил важность учета интересов коренных народов и развития региона. Он заявил, что Канаду и США связывают прочные отношения и общие взгляды в видении безопасности арктического региона.

Министерская встреча Арктического совета состоится 19–20 мая в Рейкьявике. В ней также примет участие глава российского МИДа Сергей Лавров. На встрече председательство в АС на период 2021–2023 годов перейдет от Исландии к России.

Россия также предложила проводить в рамках АС встречи военных экспертов стран — участниц совета.

Арктический совет был основан в 1996 году. Это межправительственный форум, который помогает укрепить сотрудничество между странами в высоких широтах. Членами совета являются Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике. По его словам, это происходит из-за присутствия там российских сил. При этом Москва не раз призывала страны Запада отказаться от милитаризации региона и сотрудничать. 19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, в ходе которых обратил внимание на ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере. По его словам, наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам чреваты негативными последствиями для Арктики.