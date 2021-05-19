Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
США отказались вводить санкции против оператора СП-2
Спорт
Россиянин Колесников завоевал золото на ЧЕ на дистанции 100 м кролем
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
Культура
Член СПЧ направил письмо в Минкультуры из-за киноадаптации «Золушки»
Политика
В Госдуму внесен законопроект о бесплатном подключении к газу
Общество
В Подмосковье ограничили скорость самокатов
Происшествия
Массовая драка с участием более 30 человек произошла в Москве
Мир
Блинкен выступил за сохранение Арктики мирным регионом
Общество
Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках

Блинкен выступил за сохранение Арктики мирным регионом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арктика должна быть регионом, свободным от конфликтов, США привержены этому, заявил 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Стенограмму его беседы в Рейкьявике с главой канадского МИДа Марком Гарно перед министерским заседанием Арктического совета (АС) опубликовал Госдепартамент США.

«Это наша земля и мы обязаны знать ее историю»: путешественники изучат исторические объекты Арктики
Первый этап многолетней экспедиции известного полярника завершился в мае

«Соединенные Штаты рассматривают арктический регион как регион, свободный от конфликтов, где страны действуют ответственно и где экономическое развитие и инвестиции осуществляются устойчивым, безопасным и транспарентным образом, при котором также уважаются окружающая среда, климат, интересы и культура коренных народов», — заявил он.

По его словам, у США и Канады есть «общее обязательство работать над сохранением арктического региона как площадки мирного сотрудничества и позитивных действий» в рамках борьбы с изменением климата, заботы об интересах коренного населения и продвижения науки.

Блинкен подчеркнул, что США «ждут с нетерпением» начала объединения в работе с Исландией в ходе председательства в Арктическом совете, а затем подготовки к передаче председательства России.

В свою очередь, Марк Гарно отметил важность учета интересов коренных народов и развития региона. Он заявил, что Канаду и США связывают прочные отношения и общие взгляды в видении безопасности арктического региона.

Министерская встреча Арктического совета состоится 19–20 мая в Рейкьявике. В ней также примет участие глава российского МИДа Сергей Лавров. На встрече председательство в АС на период 2021–2023 годов перейдет от Исландии к России.

Россия также предложила проводить в рамках АС встречи военных экспертов стран — участниц совета.

Арктический совет был основан в 1996 году. Это межправительственный форум, который помогает укрепить сотрудничество между странами в высоких широтах. Членами совета являются Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике. По его словам, это происходит из-за присутствия там российских сил. При этом Москва не раз призывала страны Запада отказаться от милитаризации региона и сотрудничать. 19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, в ходе которых обратил внимание на ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере. По его словам, наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам чреваты негативными последствиями для Арктики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021