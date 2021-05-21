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Пищевая привычка: рынок доставки еды и продуктов вырос в четыре раза

Пандемия позволила малым предприятиям успешнее конкурировать с крупными торговыми сетями
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Пищевая привычка: рынок доставки еды и продуктов вырос в четыре раза
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2021-05-19 17:03:19
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Несмотря на то что сфера общепита в 2020 году просела, интернет-продажи еды выросли в четыре раза. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data (есть у «Известий»). Кратное увеличение онлайн-заказов «Известиям» подтвердили крупнейшие сервисы заказа питания. Карантинные меры дали шанс малым предприятиям, которые адаптируются быстрее, повысить долю рынка e-grocery. Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, спрос на доставку готовых блюд и продуктов продолжает расти — рынок может увеличиться до 250 млрд рублей в 2021-м, полагают эксперты.

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Домашнее питание

В 2020 году суммарный объем трат более 13 млн клиентов «Тинькофф» в сервисах продуктового ритейла, доставки готовой еды и рационов вырос на 2,3 млрд рублей и превысил 3 млрд рублей. Таким образом, в год пандемии рынок увеличился более чем в четыре раза. Для сравнения, в 2019 году обороты игроков в этом сегменте повысились почти в два раза, с 0,3 млрд до 0,7 млрд рублей. Такие данные содержатся в исследовании Tinkoff Data, которое есть у «Известий».

По данным INFOLine, весь рынок e-grocery в год пандемии вырос в 3,5 раза, до 155 млрд рублей. Аналитики Tinkoff Data отмечают, что сильнее всего увеличение оборотов игроков в сфере доставки фиксировалось в апреле–мае и в декабре 2020 года: в периоды наиболее жесткого локдауна и подготовки к новогодним праздникам. При этом, по данным Росстата, на которые ссылаются аналитики Tinkoff Data, количество кафе в России в прошлом году сократилось в 2,6 раза: с 41 тыс. до 17 тыс. заведений.

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Сотрудник во время погрузки заказа в автомобиль на складе онлайн-гипермаркета
Фото: ТАСС/Александр Щербак
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По данным сервиса платежей для бизнеса «Тинькофф Касса», в январе наблюдалось небольшое сезонное снижение трат на доставку еды и продуктов питания, в феврале–марте обороты в этой сфере существенно выросли — к апрелю они увеличились на 20% по сравнению с началом года. При этом за год (с апреля 2020-го) обороты сервисов доставки еды и продуктов питания выросли почти в два раза (на 94%).

Большинство крупнейших игроков в сфере заказов еды доставляют продукцию собственного производства, среди них «Достаевский», «Самокат», Grow Food, отмечается в исследовании. Некоторые сервисы берут комиссию с продавцов: в «Яндекс.Еде» и Delivery Club она составляет 20–35%, в igooods — 3–21,5%.

«Пандемия позволила малому бизнесу в сфере доставки еды вырасти, но с окончанием самоизоляции большая его часть опять стала непопулярной. В этом сегменте регионы растут быстрее столиц: там выгоднее открывать службу доставки еды, потому что рынок не переполнен и конкуренция меньше», — отмечается в исследовании.

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Сотрудник во время сбора заказа на складе онлайн-гипермаркета

Сотрудник во время сбора заказа на складе онлайн-гипермаркета

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В 2020 году оборот «СберМаркета» повысился в 11 раз, до 20,7 млрд рублей, количество заказов — в 14 раз, до 5,9 млн штук, сообщил «Известиям» представитель сервиса. Он подчеркнул, что в текущем году сокращение спроса не отмечается — в I квартале оборот вырос в 6,5 раза год к году, почти до 10 млрд рублей. Тем не менее у России огромный потенциал роста: рынок доставки еды составляет порядка 1% от всего оборота продуктового ритейла, тогда как в США он достигает 7%, в Южной Корее — около 17%, отметил представитель «СберМаркета».

Онлайн-ритейлер «Самокат» в 18 раз нарастил количество заказов по итогам 2020 года, рассказал директор по маркетингу компании Игорь Рожков. Он подчеркнул, что в связи с отменой ряда карантинных мер спрос на онлайн-доставку не упал: ежемесячное увеличение по-прежнему составляет десятки процентов.

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В 2020 году сервис igooods привез более 1,8 млн заказов, а его обороты выросли в три раза по сравнению с 2019 годом, до 8 млрд рублей, сообщили в компании. По его ожиданиям, объем онлайн-продаж продуктов будет увеличиваться за счет того, что сети доставки подключают небольшие магазинчики и фермерские хозяйства, а также выходят в регионы. В Delivery Club назвали и другую причину — в пандемию поменялось потребительское поведение россиян: еда превратилась из событийной услуги в повседневную.

В интернет за хлебом

Выручка Performance Group, в которую входит несколько брендов доставки готовых рационов питания и продуктовых наборов, в 2020-м выросла в два раза, до 3,2 млрд рублей, сообщил представитель сервиса. Он подчеркнул, что на этом сегменте пандемия отразилась скорее позитивно: во время карантина большое количество людей смогло попробовать здоровую еду, которую привозят домой.

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Курьер по доставке еды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Представитель «Ленты» сообщил «Известиям», что объем онлайн-продаж в I квартале 2021 года составил 3,8 млрд рублей, увеличившись на 674% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Оборот доставки Metro вырос в четыре раза в прошлом году. «Ашан» фиксировал ежемесячное повышение спроса на онлайн-заказы в 1,5–2 раза. «ВкусВилл» увеличил долю доставки от общего оборота до 25% в первые месяцы 2021-го.

Объем доставки в начале 2020 года составлял около 3%, а к концу года — около 15% от общих продаж сети, сообщил руководитель департамента развития «Сабвэй Россия» Олег Протопопов, отметив, что видит риски во взаимодействии с агрегаторами: успешность продвижения зависит от эффективности чужой платформы так же, как проходимость локации офлайн-точки зависит от торгового центра.

В Роспотребнадзоре напомнили «Известиям», что предприятия должны указывать дату и час изготовления продукции, а храниться горячие блюда должны в изотермических емкостях не более трех часов, включая время перевозки. Кроме того, сейчас рекомендации службы предусматривают обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок и печаток) работниками общепита, которые обслуживают население.

Инфографика

На первом этапе пандемии на рынке продажи еды было неспокойно, но к настоящему моменту агрегаторы сократили подключение к доставке вплоть до нескольких часов — поэтому любое малое предприятие может быстро наладить логистику, знает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он подчеркнул, что конкуренция на рынке онлайн-заказов еды выросла, при этом у небольших точек питания появилась возможность соперничать с крупными сетевиками, привлекая клиентов вкусной едой и большими порциями.

По прогнозам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, по итогам 2021 года рынок доставки продуктов питания вырастет примерно в 1,5 раза, до 250 млрд рублей.

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