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В Дагестане началась проверка по факту массовой гибели краснокнижных нерп

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Следственные органы Следственного комитета (СК) РФ по Республике Дагестан проводят проверку по факту гибели 170 нерп, занесенных в Красную книгу России. Об этом 19 мая «Известиям» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Расул Темирбеков.

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Отмечается, что погибшие животные были обнаружены с 4 по 6 мая на побережье Каспийского моря от Кизлярского района до Дербентского района.

«С привлечением специалистов контролирующих органов изъяты биологические образцы нерп и образцы воды в море, по которым назначены и проводятся экспертные исследования. Опрашиваются специалисты в области охраны морских млекопитающих по интересующим вопросам, проводятся иные необходимые проверочные действия», — рассказал Темирбеков.

Днем ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге жители спасли птицу, внесенную в Красную книгу города. Им удалось отбить у ворон осоеда.

Сначала прохожие заметили крупную хищную птицу возле одного из домов и обратились в мобильную экологическую дежурную службу. Им необходима была помощь, поскольку птицу окружили вороны и не давали ей улететь.

Экологи, прибыв на место, осмотрели птицу. Ею оказался редкий осоед. Ран на нем не нашли, но он был обессилен. Позже в клинике у птицы нашли несколько заболеваний.

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