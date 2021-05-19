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В ЦБ прокомментировали идею введения цифрового рубля

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ЦБ РФ на данный момент не принял решения о введении цифрового рубля. Оно будет озвучено после завершения процесса пилотирования. Об этом 19 мая заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

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«На текущий момент решения о введении цифрового рубля пока не принято. К концу этого года Банк России планирует иметь работоспособный прототип технологической платформы цифрового рубля, которая будет оттестирована, и затем будет осуществлено ее пилотирование в крайне ограниченном объеме», — сказал он во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Днем ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что прототип цифрового рубля будет создан к концу 2021 года.

До этого в середине марта Скоробогатова заявляла о том, что цифровой рубль даст возможность от начала и до конца проследить все этапы совершаемых платежей.

Ранее, 5 февраля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что для внедрения цифрового рубля потребуется ряд изменений в законодательство.

Он пояснил, что функции регулятора в законе «О Центральном банке» надо дополнить выпуском новой формы денег. Депутат также допустил, что поправки понадобятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О национальной платежной системе», а также в Гражданский кодекс (ГК).

В декабре 2020 года банки сообщили об отсутствии необходимости внедрения цифрового рубля. По данным опроса Ассоциации банков России, примерно половина финансовых организаций не видит преимуществ новой формы денег относительно нынешней.

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