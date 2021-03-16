В Центробанке рассказали о преимуществе цифрового рубля

Цифровой рубль даст возможность от начала и до конца проследить все этапы совершаемых платежей. Об этом во вторник, 16 марта, заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Цифровой рубль ― это абсолютно иное качество платежей с точки зрения бюджетной сферы и социальных выплат, который даст нам возможность в онлайне и с признаками «окрашивания» <…> видеть всю цепочку платежей от начала до конца. Я очень надеюсь, что совместными усилиями мы этот проект будем двигать вперед и достаточно быстро его запустим», ― сказала она в ходе выступления на коллегии Федерального казначейства.

Также Скоробогатова отметила, что уже была встреча у главы Минфина России Антона Силуанова, на которой обсуждался данный проект.

Ранее, 5 февраля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что для внедрения цифрового рубля потребуется ряд изменений в законодательство.

Он пояснил, что функции регулятора в законе «О Центральном банке» надо дополнить выпуском новой формы денег. Депутат также допустил, что поправки понадобятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О национальной платежной системе», а также в Гражданский кодекс (ГК).

В декабре 2020 года банки сообщили об отсутствии необходимости внедрения цифрового рубля. По данным опроса Ассоциации банков России, примерно половина финансовых организаций не видит преимуществ новой формы денег относительно нынешней.

В октябре 2020 года Центробанк заявил, что оценивает возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег вместе с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.

В ЦБ считают, что использование цифрового рубля поможет снизить затраты на обслуживание безналичных платежей и откроет новые возможности для создания цифровых сервисов.