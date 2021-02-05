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Цифровой рубль требует редакции четырех законов и ГК

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Для внедрения цифрового рубля потребуется ряд изменений в законодательство, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что функции регулятора в законе «О Центральном банке» надо дополнить выпуском новой формы денег. Депутат также допустил, что поправки понадобятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О национальной платёжной системе», а также в Гражданский кодекс (ГК).

Перед началом работы над законодательными изменениями нужно подготовить прототип цифрового рубля, такие деньги должны быть протестированы в пилотном варианте, считает Анатолий Аксаков. По его словам, подготовка поправок начнётся не раньше второй половины 2021 года.

— После обсуждения концепции цифрового рубль с рынком ЦБ предстоит разработать прототип и провести его пилотирование. Параллельно в этом году мы будем разрабатывать и обсуждать с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения по необходимым изменениям в законодательство, — заявили «Известиям» в Банке России.

Консультативный доклад о возможностях внедрения цифрового рубля ЦБ опубликовал в осенью 2020 года. Предполагается, что это будет третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Правленый подход: цифровой рубль требует редакции четырех законов и ГК

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