В ЦБ заявили о создании прототипа цифрового рубля к концу 2021 года

Прототип цифрового рубля будет создан к концу 2021 года. Об этом 18 мая заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года, и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — приводит ее слова «РИА Новости».

До этого в середине марта Скоробогатова заявляла о том, что цифровой рубль даст возможность от начала и до конца проследить все этапы совершаемых платежей.

Ранее, 5 февраля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что для внедрения цифрового рубля потребуется ряд изменений в законодательство.

Он пояснил, что функции регулятора в законе «О Центральном банке» надо дополнить выпуском новой формы денег. Депутат также допустил, что поправки понадобятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О национальной платежной системе», а также в Гражданский кодекс (ГК).

В декабре 2020 года банки сообщили об отсутствии необходимости внедрения цифрового рубля. По данным опроса Ассоциации банков России, примерно половина финансовых организаций не видит преимуществ новой формы денег относительно нынешней.