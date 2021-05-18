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В ЦБ заявили о создании прототипа цифрового рубля к концу 2021 года

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Прототип цифрового рубля будет создан к концу 2021 года. Об этом 18 мая заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.

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На подходе и цифровой рубль

«Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года, и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — приводит ее слова «РИА Новости».

До этого в середине марта Скоробогатова заявляла о том, что цифровой рубль даст возможность от начала и до конца проследить все этапы совершаемых платежей.

Ранее, 5 февраля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что для внедрения цифрового рубля потребуется ряд изменений в законодательство.

Он пояснил, что функции регулятора в законе «О Центральном банке» надо дополнить выпуском новой формы денег. Депутат также допустил, что поправки понадобятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О национальной платежной системе», а также в Гражданский кодекс (ГК).

В декабре 2020 года банки сообщили об отсутствии необходимости внедрения цифрового рубля. По данным опроса Ассоциации банков России, примерно половина финансовых организаций не видит преимуществ новой формы денег относительно нынешней.

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