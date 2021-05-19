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Лавров сделал замечание прервавшему его корреспонденту Би-би-си

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание прервавшему его речь корреспонденту Би-би-си во время пресс-конференции в Душанбе 19 мая. Трансляция пресс-конференции опубликована в Twitter МИД РФ.

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Министр начал свое выступление на пресс-конференции, когда к нему подошел журналист с двумя микрофонами Би-би-си и «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) и начал их устанавливать, не обращая внимания на то, что глава МИДа выступал. Другие журналисты, как и положено, установили микрофоны заранее.

«Эти Би-би-си такие манеры практикует?» — поинтересовался Лавров у корреспондента.

Министр дождался, когда журналист закончит установку микрофонов, улыбнулся и продолжил выступление.

Как отметили в «Газета.ру», корреспондент не стал отвечать на реплику министра и отдалился от стола.

Ранее в этот день Лавров провел переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По их итогам руководитель российского внешнеполитического ведомства отмечал, что Москва стремится к полному возобновлению регулярного авиасообщения с Душанбе в ближайшее время.

Министр иностранных дел Таджикистана в свою очередь заявил о подготовке к визиту президента России Владимира Путина в Душанбе. По словам Мухриддина, он может состояться во второй декаде сентября.

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