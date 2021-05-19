Лавров заявил о стремлении РФ к возобновлению авиасообщения с Таджикистаном

Россия стремится к полному возобновлению регулярного авиасообщения с Таджикистаном в ближайшее время. Об этом заявил в среду, 19 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объем регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, а это практически 20 тыс. человек, чтобы они вернулись на учебу в российские вузы», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Также Лавров напомнил, что Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партером Таджикистана. Он рассказал, что, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, снижение товарооборота было некритичным и уже намечена тенденция по восстановлению роста торговли.

Кроме этого, глава российского МИДа заявил, что Россия и Таджикистан в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение, в рамках которого Москва окажет содействие в сооружении современной погранзаставы на участке таджикско-афганской границы.

По словам Лаврова, Москва озабочена активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана.

«Готовы, и будем это реализовывать на практике — оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков», — подчеркнул министр.

Ранее в этот день в министерстве иностранных дел Таджикистана заявили о подготовке к визиту президента России Владимира Путина в Душанбе. По словам Мухриддина, он может состоятся во второй декаде сентября.

Авиасообщение между Таджикистаном и Россией приостанавливали в связи с пандемией в марте 2020 года. С 1 апреля этого года авиасообщение было восстановлено. При этом накануне в Агентстве гражданской авиации Таджикистана сообщили о приостановлении разрешения на полеты авиакомпаний Nordwind и S7 Airlines до тех пор, пока они не снизят цены на билеты до установленного уровня.