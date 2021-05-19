В МИДе Таджикистана заявили о подготовке к визиту Путина
Визит президента России Владимира Путина в Душанбе назначен на вторую декаду сентября, Таджикистан уже начал подготовку. Об этом заявил в среду, 19 мая, глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.
«Главным пунктом повестки двусторонних связей в текущем году является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан. Он намечен на вторую декаду сентября»,— сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Мухриддин уточнил, что работа по содержательному наполнению визита уже началась. В ходе текущей встречи также планируют уделить этому вопросу особое внимание.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Москву по случаю празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, он посетил парад на Красной площади и побеседоал с российским лидером.
Основной темой встречи стало обсуждение обстановки на таджикско-киргизской границе. Также Путин поблагодарил Рахмона за визит.