Путин поручил быстрее проработать вопрос газификации домостроений

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям внимательно отнестись к газификации домостроений, проработав этот вопрос быстрее.

«Здесь очень много мелких деталей, я прошу и правительство, и «Газпром», и регионы самым внимательным образом к этому отнестись: там и круг людей, которые имеют право на эту услугу, и много технических вопросов. Надо всё проработать и сделать это как можно быстрее, иначе у нас будет так, как бывает иногда, а в народе говорят: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Вот чтоб такого не было», — сказал президент на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Ранее, 7 мая, вице-премьер Александр Новак сообщил, что дорожная карта, которую утвердило правительство, даст возможность провести ускоренную догазификацию до 2023 года.

Согласно плану, отметил вице-премьер, будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка. Кроме того, заработает единое окно для подключения, будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.

Эти меры, пояснил Новак, позволят исполнить поручение президента и до 2023 года провести «ускоренную догазификацию», то есть «доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах».

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов страны. Документ принят по поручению президента России Владимира Путина. В ходе послания Федеральному собранию глава государства заявил, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка.

Реализовать большую часть мероприятий планируется в 2021–2022 годах.