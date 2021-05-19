Диетологи рассказали об альтернативах утреннему кофе

Диетологи предложили полезную и вкусную альтернативу утреннему кофе в виде различных видов чая. Об этом сообщается на сайте Well and Good.

По мнению специалистов, несмотря на богатство полезных свойств кофе может вызвать нервное перевозбуждение и отрицательно сказаться на работе пищеварительной системы.

Нутрициолог Кери Ганс в качестве замены кофе предлагает японский чай матча или любой другой зеленый чай. Он не вызывает нервозности и бессонницы, так как содержит теанин, нейтрализующий негативные эффекты кофеина.

По словам специалиста, в качестве утреннего напитка вместо традиционного кофе может выступить грибной кофе. Такой напиток поможет побороть тягу к напитку, так как готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, но содержит минимум кофеина. Кроме того, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.

По мнению диетолога Лорена Минчена, хорош утром и белый чай, так как он содержит антиоксиданты и полифенолы, которые помогают бороться с воспалительными процессами и замедляют старение. Кроме того, как и зеленый улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина.

Также Минчен рекомендует по утрам пить красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, оседающую в почках и способную вызвать мочекаменную болезнь.

17 мая врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян рассказал, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не навредить цвету зубной эмали.