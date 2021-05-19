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США осудили «антисемитские высказывания» президента Турции

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США осудили «антисемитские высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых он подверг критике действия австрийских властей, направленные на поддержку Израиля. Об этом во вторник, 18 мая, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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«Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Госдепа.

Американское дипломатическое ведомство призвало турецкие власти воздержаться от «подстрекательских высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие». Кроме того, Анкару пригласили присоединиться к совместной работе с Вашингтоном над урегулированием израильско-палестинского конфликта.

В понедельник, 17 мая, Эрдоган подверг резкой критике решение правительства Австрии поднять флаг Израиля над некоторыми федеральными зданиями, расположенными в Вене, в качестве знака солидарности со страной. По словам турецкого лидера, подобными действиями австрийские власти отождествляют себя с террором.

14 мая о решении поднять флаги Израиля объявил канцлер Австрии Себастьян Курц у себя на странице в Twitter.

В тот же день пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что Курц стал символом враждебности в Европе к исламу, Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Спустя день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену из-за решения Курца. Отмечалось, что в МИД Австрии выразили сожаления в связи с решением Зарифа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибло свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.

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