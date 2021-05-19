США осудили «антисемитские высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых он подверг критике действия австрийских властей, направленные на поддержку Израиля. Об этом во вторник, 18 мая, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Госдепа.

Американское дипломатическое ведомство призвало турецкие власти воздержаться от «подстрекательских высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие». Кроме того, Анкару пригласили присоединиться к совместной работе с Вашингтоном над урегулированием израильско-палестинского конфликта.

В понедельник, 17 мая, Эрдоган подверг резкой критике решение правительства Австрии поднять флаг Израиля над некоторыми федеральными зданиями, расположенными в Вене, в качестве знака солидарности со страной. По словам турецкого лидера, подобными действиями австрийские власти отождествляют себя с террором.

14 мая о решении поднять флаги Израиля объявил канцлер Австрии Себастьян Курц у себя на странице в Twitter.

В тот же день пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что Курц стал символом враждебности в Европе к исламу, Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Спустя день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену из-за решения Курца. Отмечалось, что в МИД Австрии выразили сожаления в связи с решением Зарифа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибло свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.