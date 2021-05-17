Эрдоган «проклял» поднявшее флаг Израиля правительство Австрии

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре резко раскритиковал на решение Австрии поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля, передает издание Akdeniz Telgraf.

По его словам, данным действием власти Австрии отождествили себя с террором.

«Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев»,—приводит «Газета.ру» заявление Эрдогана.

14 мая канцлер Австрии Себастьян Курц написал в своем Twitter о решении поднять флаг Израиля над австрийскими ведомствами в знак солидарности.

В тот же день пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что канцлер Австрии стал символом враждебности в Европе к исламу, Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Спустя день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену из-за решения Курца. Отмечалось, что в МИД Австрии выразили сожаления в связи с решением Зарифа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибло свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.