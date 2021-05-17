Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил усилить безопасность в Петербурге на время ЧЕ по футболу
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении ударов по радикалам в Газе
Мир
Эрдоган «проклял» поднявшее флаг Израиля правительство Австрии
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
Туризм
В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
Туризм
Аксенов рассказал о туристических возможностях Крыма
Мир
Евросоюз продлил на год режим санкций за киберпреступления
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета под Архангельском

Эрдоган «проклял» поднявшее флаг Израиля правительство Австрии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре резко раскритиковал на решение Австрии поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля, передает издание Akdeniz Telgraf.

По его словам, данным действием власти Австрии отождествили себя с террором.

Бомбы, убежища: Израиль и сектор Газа усилили атаки в выходные
Корреспондент «Известий» попал под ракетный обстрел в Ашкелоне — снаряды упали в 500 м от гостиницы

«Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев»,—приводит «Газета.ру» заявление Эрдогана.

14 мая канцлер Австрии Себастьян Курц написал в своем Twitter о решении поднять флаг Израиля над австрийскими ведомствами в знак солидарности.

В тот же день пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что канцлер Австрии стал символом враждебности в Европе к исламу, Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Спустя день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену из-за решения Курца. Отмечалось, что в МИД Австрии выразили сожаления в связи с решением Зарифа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибло свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021