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Сбербанк приобрел 25% в АО «Просвещение»

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Структура Сбербанка приобрела 25% в АО «Просвещение». Об этом 18 мая сообщила пресс-служба кредитной организации.

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«Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации: приобретение доли участия в организации. Размер доли участия до — 0%. Размер доли участия после — 25%», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Уточняется, что о вхождении в капитал АО «Просвещение» в размере по 25% договорились Сбербанк, ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Закрытие сделки со стороны РФПИ планируется в случае одобрения наблюдательным советом фонда.

Оценка 100% акций компании для сделки составила около 108 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Сбербанка. Ожидается, что новая акционерная структура будет сформирована в июне.

Также сообщается, что в совет директоров «Просвещения» войдут по два представителя от Сбербанка, РФПИ, ВЭБ.РФ и нынешних акционеров издательства. Руководство группы продолжит управлять операциями.

Ранее, 13 мая, стало известно, что Сбербанк вошел в топ-100 крупнейших публичных компаний мира, заняв 51-е место в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира и первое место — среди российских по версии журнала Forbes.

Показатели стали для компании прорывом: в прошлом году Сбербанку была отведена 402-я позиция в общем списке, а в рейтинге российских компаний он занимал шестую строчку.

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