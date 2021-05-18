Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нарышкин указал на нежелание Великобритании развивать диалог с Россией
Мир
В Белоруссии задержали 13 сотрудников сайта Tut.by
Мир
В украинском минобороны сообщили о планах по покупке аналога «Железного купола»
Общество
Умер актер из фильма «Руслан и Людмила» Владимир Федоров
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о коренных народах Украины
Общество
Врач рассказала о способе пережить жару
Наука
Ученые обнаружили связь между депрессией и воспалениями в организме
Мир
Главы МИД стран ЕС призвали Израиль и Палестину к прекращению огня
Туризм
Эксперт спрогнозировал срок восстановления мирового туризма после пандемии

ОСИГ призвал разграничить понятия «детский туризм» и «детский отдых»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) считает необходимым разграничить понятия «детский туризм» и «детский отдых», чтобы избежать путаницы в программе кешбэка. Об этом говорится в пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении «Известий».

Уйма палаток: россияне скупают купальники и туристическое снаряжение
Эксперты объясняют рост продаж товаров для активного отдыха усталостью от пандемийных ограничений

«К сожалению, даже на законодательном уровне нет понимания в терминологии «детский туризм», куда относятся экскурсионные путешествия с использованием различных видов транспорта и активные виды туризма: походы, сплавы и т.д., и «детский отдых», связанный с пребыванием детей на одном месте с целью оздоровления, т.е. лагеря. Программа федеральной поддержки детского отдыха прекратилась более 10 лет назад, результатом чего стала потеря почти половины детских учреждений, которые простаивают или были заброшены и уничтожены. <...> При этом детский туризм как понятие не употребляется и не поддерживается», — заявил вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Как отмечается в пресс-релизе союза, путаница между понятиями в очередной раз нашла отражение в программах кешбэка, который на данный момент финансируется из различных источников.

Так, по словам генерального директора группы компаний «Петротур», в организации долгое время ждали кешбэка на детские путешествия, но получили на отдых.

«Отдых в отличие от путешествий достаточно хорошо и до этого субсидировался из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в Санкт-Петербурге по сертификату на детский лагерь каждому ребенку компенсируется 21 500 рублей. Детские путешествия, к сожалению, не субсидируются в регионах совсем», — рассказал генеральный директор «Петротура».

ОСИГ подчеркивает, что согласно п. 5.3.1.5 «Положения о Федеральном агентстве по туризму», Ростуризм разрабатывает и реализует комплекс мер по организации экскурсий и путешествий для учащихся общеобразовательных организаций. Ростуризм ведет федеральный реестр туроператоров, занимающихся данными видами туризма, однако в 132-ФЗ нет соответствующих понятий. Так, формированием и финансированием детских лагерей занимается Минпросвещения России, а программой кешбэка — Ростуризм.

«Путаница и подмена понятий привели к тому, что Ростуризм объявил о программе кешбэка на детские лагеря, относящиеся к компетенции Минпроса, а детские экскурсии и путешествия, относящиеся к Ростуризму, остались совсем без государственной поддержки», — отметила председатель комитета по развитию внутреннего и въездного туризма ОСИГ Татьяна Козловская.

15 мая правительство России одобрило выделение средств на программу внутреннего туризма для детей, а 13 мая сообщалось, что кабмин выделил 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка. Планируется, что программа заработает до конца мая.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года. Тогда им воспользовалось около 60 тыс. человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021