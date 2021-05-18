ОСИГ призвал разграничить понятия «детский туризм» и «детский отдых»

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) считает необходимым разграничить понятия «детский туризм» и «детский отдых», чтобы избежать путаницы в программе кешбэка. Об этом говорится в пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении «Известий».

«К сожалению, даже на законодательном уровне нет понимания в терминологии «детский туризм», куда относятся экскурсионные путешествия с использованием различных видов транспорта и активные виды туризма: походы, сплавы и т.д., и «детский отдых», связанный с пребыванием детей на одном месте с целью оздоровления, т.е. лагеря. Программа федеральной поддержки детского отдыха прекратилась более 10 лет назад, результатом чего стала потеря почти половины детских учреждений, которые простаивают или были заброшены и уничтожены. <...> При этом детский туризм как понятие не употребляется и не поддерживается», — заявил вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Как отмечается в пресс-релизе союза, путаница между понятиями в очередной раз нашла отражение в программах кешбэка, который на данный момент финансируется из различных источников.

Так, по словам генерального директора группы компаний «Петротур», в организации долгое время ждали кешбэка на детские путешествия, но получили на отдых.

«Отдых в отличие от путешествий достаточно хорошо и до этого субсидировался из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в Санкт-Петербурге по сертификату на детский лагерь каждому ребенку компенсируется 21 500 рублей. Детские путешествия, к сожалению, не субсидируются в регионах совсем», — рассказал генеральный директор «Петротура».

ОСИГ подчеркивает, что согласно п. 5.3.1.5 «Положения о Федеральном агентстве по туризму», Ростуризм разрабатывает и реализует комплекс мер по организации экскурсий и путешествий для учащихся общеобразовательных организаций. Ростуризм ведет федеральный реестр туроператоров, занимающихся данными видами туризма, однако в 132-ФЗ нет соответствующих понятий. Так, формированием и финансированием детских лагерей занимается Минпросвещения России, а программой кешбэка — Ростуризм.

«Путаница и подмена понятий привели к тому, что Ростуризм объявил о программе кешбэка на детские лагеря, относящиеся к компетенции Минпроса, а детские экскурсии и путешествия, относящиеся к Ростуризму, остались совсем без государственной поддержки», — отметила председатель комитета по развитию внутреннего и въездного туризма ОСИГ Татьяна Козловская.

15 мая правительство России одобрило выделение средств на программу внутреннего туризма для детей, а 13 мая сообщалось, что кабмин выделил 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка. Планируется, что программа заработает до конца мая.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года. Тогда им воспользовалось около 60 тыс. человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.