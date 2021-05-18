Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство РФ организовало вывоз россиян и граждан еще 11 стран из Непала
Общество
Песков заявил об отсутствии у Путина полноценного летнего отпуска
Мир
Нарышкин предупредил о планах ЕС обвинить Россию в создании помех вакцинации
Политика
В Госдуме поддержали денонсацию Договора по открытому небу
Общество
Минобрнауки поддержало упрощение пребывания иностранных студентов в России
Мир
Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны
Мир
Адвокаты обжаловали решение суда о домашнем аресте Медведчука
Мир
В МИДе не исключили расширения списка недружественных стран
Общество
Жителей России будут оповещать при различных ЧС единым сигналом

В Белоруссии началась проверка боеготовности ракетных войск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск. Об этом 18 мая сообщили в минобороны страны.

Враг по расчету: что не так в отношениях Украины и Белоруссии
Киев отказывается от переговоров в Минске и закрывает для белорусов границу

Уточняется, что в проверке будут задействованы до 100 единиц техники и более 500 военных.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», — сообщила пресс-служба минобороны в Telegram.

Ранее, 16 мая, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) республики Игорь Король допустил, что авиация НАТО в ходе демонстративных полетов с большой долей вероятности отрабатывает нанесение ударов по Белоруссии и России.

По его словам, республика каждую неделю фиксирует более 30 полетов различной разведывательной авиации стран альянса. При этом он пояснил, что в данных полетах задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами.

Также Король заявил, что страны НАТО развивают военную инфраструктуру у границ Белоруссии. По его словам, в Польше альянс уже завершил модернизацию пяти аэродромов.

В начале апреля замглавы белорусского госпогранкомитета Сергей Новиков заявил, что Белоруссия и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023–2027 годы. Так, планируется усилить охрану белорусско-польского участка границы за счет строительства и реконструкции инженерных заграждений. Кроме того, подобная цель может быть достигнута за счет модернизации имеющихся сигнализационных комплексов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021