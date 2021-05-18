В Белоруссии началась проверка боеготовности ракетных войск

В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск. Об этом 18 мая сообщили в минобороны страны.

Уточняется, что в проверке будут задействованы до 100 единиц техники и более 500 военных.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», — сообщила пресс-служба минобороны в Telegram.

Ранее, 16 мая, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) республики Игорь Король допустил, что авиация НАТО в ходе демонстративных полетов с большой долей вероятности отрабатывает нанесение ударов по Белоруссии и России.

По его словам, республика каждую неделю фиксирует более 30 полетов различной разведывательной авиации стран альянса. При этом он пояснил, что в данных полетах задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами.

Также Король заявил, что страны НАТО развивают военную инфраструктуру у границ Белоруссии. По его словам, в Польше альянс уже завершил модернизацию пяти аэродромов.

В начале апреля замглавы белорусского госпогранкомитета Сергей Новиков заявил, что Белоруссия и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023–2027 годы. Так, планируется усилить охрану белорусско-польского участка границы за счет строительства и реконструкции инженерных заграждений. Кроме того, подобная цель может быть достигнута за счет модернизации имеющихся сигнализационных комплексов.