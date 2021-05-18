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Психолог раскрыла секрет популярности звонков мошенников от имени силовиков

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Традиционный страх граждан перед силовыми структурами в России, наложившийся на возросший контроль за людьми в период пандемии, привел к росту популярности у мошенников схемы со звонками от имени силовиков, рассказала «Известиям» психолог Елена Квессе 18 мая.

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«Мошенники давят на страх, ведь в повседневной жизни, если человека останавливает полицейский в форме, с погонами, срабатывает подсознательный страх. При этом человек может и не совершать никаких противоправных действий», — сказала психолог.

Кроме того, в связи с пандемией выросло число проверок граждан, например как они соблюдают перчаточно-масочный режим в общественном транспорте, отметила Квессе.

Тот факт, что мошенники стали чаще прибегать к звонкам от имени силовиков, говорит о том, что люди стали активно попадаться на эту обманку, добавила специалист.

Особую бдительность Квессе призывает проявлять при ответе на звонки с неизвестных номеров по утрам.

«По утрам люди зачастую находятся в стрессовом режиме и не всегда способны критически осмыслить, кто и почему им звонит. Люди спешат утром, собирают детей в школу, детский сад, сами торопятся на работу, внимание рассеивается», — заключила психолог.

Накануне в «Лаборатории Касперского» предупредили, что в России участились звонки мошенников банковским клиентам под видом представителей правоохранительных органов, государственных структур, а также финансовых регуляторов.

Ранее, 16 мая, бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, с помощью каких приемов можно заставить злоумышленников раскрыть себя. По его словам, сначала надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета звонящего. После этого обычно мошенники сворачивают разговор, добавил он. Кроме того, можно попросить мошенника прислать официальную повестку.

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