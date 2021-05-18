Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство РФ организовало вывоз россиян и граждан еще 11 стран из Непала
Общество
Песков заявил об отсутствии у Путина полноценного летнего отпуска
Мир
Нарышкин предупредил о планах ЕС обвинить Россию в создании помех вакцинации
Политика
В Госдуме поддержали денонсацию Договора по открытому небу
Общество
Минобрнауки поддержало упрощение пребывания иностранных студентов в России
Мир
Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны
Мир
Адвокаты обжаловали решение суда о домашнем аресте Медведчука
Мир
В МИДе не исключили расширения списка недружественных стран
Общество
Жителей России будут оповещать при различных ЧС единым сигналом

В Кремле призвали дождаться официального сообщения о встрече Путина и Байдена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 мая призвал журналистов не строить предположения о дате и месте предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, а дождаться официального сообщения.

Встречные курсы: о чем президенты РФ и США будут говорить на саммите
Одной из центральных тем предстоящего диалога станет Украина, считают эксперты

«Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. <…> Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только, и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение», — ответил Песков.

В этот раз журналисты спросили представителя Кремля о возможности проведения встречи двух лидеров в Швейцарии.

В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что потенциальная встреча президентов РФ и США является крайне серьезным сигналом мировому сообществу. Как уточнил Рябков, уже несколько стран предложили провести встречу двух лидеров, однако вопрос с местом встречи двух лидеров пока не решен.

До этого газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах отметила, что возможным местом саммита Путина и Байдена станет Швейцария. По словам собеседников издания, основные условия встречи Путина и Байдена будут согласованы в ходе предстоящих переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.

Согласно прогнозам экспертов, основными темами встречи станут Украина, контроль над вооружениями и безопасность, киберпространство, а также дипломатический двусторонний кризис.

13 апреля в телефонном разговоре Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021