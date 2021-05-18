В Кремле призвали дождаться официального сообщения о встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 мая призвал журналистов не строить предположения о дате и месте предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, а дождаться официального сообщения.

«Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. <…> Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только, и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение», — ответил Песков.

В этот раз журналисты спросили представителя Кремля о возможности проведения встречи двух лидеров в Швейцарии.

В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что потенциальная встреча президентов РФ и США является крайне серьезным сигналом мировому сообществу. Как уточнил Рябков, уже несколько стран предложили провести встречу двух лидеров, однако вопрос с местом встречи двух лидеров пока не решен.

До этого газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах отметила, что возможным местом саммита Путина и Байдена станет Швейцария. По словам собеседников издания, основные условия встречи Путина и Байдена будут согласованы в ходе предстоящих переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.

Согласно прогнозам экспертов, основными темами встречи станут Украина, контроль над вооружениями и безопасность, киберпространство, а также дипломатический двусторонний кризис.

13 апреля в телефонном разговоре Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.