Вдова разведчика Филби умерла в Москве

В Москве на 89-м году жизни скончалась Руфина Пухова-Филби, вдова советского разведчика Кима Филби, сообщила член Совета по правам человека и столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По данным телеканала РЕН ТВ, тело покойной было обнаружено в понедельник, 17 мая, в ее квартире без признаков насильственной смерти.

«Руфина Пухова-Филби ушла из жизни после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Своего супруга она пережила на 33 года. Точная причина смерти пока неизвестна, но, вероятнее всего, это связано с ее заболеванием», — заявила Меркачева.

Руфина Ивановна Пухова-Филби родилась 1 сентября 1932 года в Москве. В 1971 году она стала четвертой и последней женой советского разведчика Гарольда Адриана Рассела Филби. После кончины супруга вдова опровергла слухи о его самоубийстве, настаивая на том, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Филби входил в «Кембриджскую пятерку» — группу выпускников Кембриджского университета, которые были завербованы внешней разведкой СССР. В годы Великой Отечественной войны он выполнял задания в США и Великобритании, а после служил в секретном разведывательном ведомстве MI-6, передавал данные советской внешней разведке.

После переправки в Советский Союз работал в аппарате КГБ. Скончался в Москве в 1988 году, похоронен на Кунцевском кладбище.