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HBO приобрела права на показ российского фильма «Маша»

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Телевизионная сеть HBO приобрела права на показ российского фильма «Маша» режиссера Анастасии Пальчиковой, сообщили во вторник, 18 мая, «Известиям» в пресс-службе 1-2-3 Production.

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«13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции — ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой», — рассказали в кинокомпании сюжет картины.

Фильм был удостоен награды в номинации «Лучший дебют» на фестивале «Кинотавр-2020». В российский прокат он вышел 1 апреля этого года, а сейчас доступен в онлайн-кинотеатре KION.

Главные роли в картине исполнили Полина Глухман и Аня Чиповская.

Как отметили в пресс-службе, «Маша» была продана для показа HBO Central Europe, в пакет которого входят каналы премиум-класса, включая флагманский HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2.

Сумма сделки неизвестна.

26 апреля источники на российском медиарынке сообщили, что американские стриминговые платформы Apple TV+ и HBO Max договариваются о новых сериалах с российскими студиями.

Ранее Netflix покупала уже готовые российские сериалы. Первыми такими проектами в 2016–2017 годах стали шесть сериалов продюсерской компании «Среда», среди которых были «Мажор», «Метод» и «Фарца». А в 2019 году видеосервис Start, принадлежащий продюсерам Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа», за $1 продал Netflix права на сериал «Лучше, чем люди», ставший первым российским сериалом, который стал демонстрироваться на платформе в разделе Originals. Вторым таким проектом стала «Эпидемия», которую продали платформе в 2020 году за $1,5 млн.

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