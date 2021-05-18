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Стали известны заработки Байдена и Харрис

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Президент США Джо Байден вместе со своей женой Джилл Байден за 2020 год заработали $607 336. Заработок вице-президента страны Камалы Харрис и ее супруга Дуга Эмхоффа оказался почти втрое больше — $1 695 225. Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной во вторник, 18 мая.

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Как сообщает Reuters, в 2019 году доход Байденов составил $985 223. Отмечается, что снижение заработков обусловлено отсутствием продажи книг и платных выступлений в период избирательной кампании.

Семья Байденов заплатила федеральный налог, размер которого составил $154 414, с эффективной ставкой подоходного налога на 2020 год в размере 25,9%. Они также заявили о хранении денежных средств и инвестиций от $1,2 млн до $2,88 млн.

В свою очередь Харрис и Эмхофф заплатили федеральный налог, который составил $621 893, со ставкой в 36,7%.

Ранее, 21 января, газета The New York Times со ссылкой на документы и осведомленные источники рассказала о заработках соратников бывшего президента США Дональда Трампа на лоббировании помилований для осужденных преступников. Отмечается, что количество помилований резко увеличилось после того, как возможность Трампа оспорить свое поражение на президентских выборах оказалась под вопросом.

Так, бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман, занимающийся вопросами помилования и смягчения наказаний, как минимум на трех делах заработал десятки тысяч долларов, и только по одному он получил $22,5 тыс. Также по сведениям, предоставленным изданием, бывшая советница американского экс-президента Карен Джорно в совокупности должна была получить около $100 тыс. за полученное помилование.

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