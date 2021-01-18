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Стало известно о заработках соратников Трампа на помилованиях

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Союзники действующего президента США Дональда Трампа, используя свои связи с главой государства, заработали десятки тысяч долларов на лоббировании помилований для осужденных преступников. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщила газета The New York Times со ссылкой на документы и интервью с осведомленными источниками.

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В статье отмечается, что число помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что Трамп не сможет оспорить свое поражение на выборах.

По информации газеты, бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман, который консультировал Белый дом по вопросам помилования и смягчения наказаний, использовал свое положение и заработал десятки тысяч долларов как минимум на трех делах. По одному из них Толмен получил $22,5 тыс. от жителя Аризоны, который нанял его в минувшем сентябре для прошения о помиловании Росса Ульбрихта, основателя онлайн-платформы Silk Road, где велась продажа наркотиков. Ульбрихт в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению.

Бывший юридический консультант президента США Джон Дауд, утверждает издание, обещал своим клиентам, что может получить помилование благодаря связям с Трампом и помощником американского лидера Джаредом Кушнером, используя «обиду» американского лидера на систему правосудия.

Бывшая советница штаба Трампа Карен Джорно помогала добиться помилования экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации. Согласно полученной газетой копии соглашения между Джорно и Кириаку «о достижении полного помилования от президента Дональда Трампа», Джорно должна была получить $50 тыс. за свои услуги и еще $50 тыс. в качестве премии, если она добьется помилования. Сама экс-советница заявила, что никогда не говорила с Трампом о Кириаку напрямую и никого не лоббировала с просьбой о помиловании в его администрации. Кириаку, в свою очередь, сообщил, что в прошлом году встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и его помощниками в отеле Trump International в Вашингтоне. В один момент один из соратников Джулиани заявил, что юрист может помочь ему, но «за $2 млн». Бывший сотрудник разведки отказался, поскольку его задача — вернуть возможность получить пенсию на $700 тыс., что гораздо меньше. Джулиани опроверг такую версию событий и заявил, что не помнит о встрече.

Кроме того, по сведению источников The New York Times, в предполагаемых попытках добиться президентского помилования за вознаграждение уличены глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп, лоббист Марк Коуэн.

15 января издание Politico сообщило, что действующий президент США Дональд Трамп изучает возможность помиловать своего бывшего советника Стивена Бэннона. По словам собеседников издания, также до конца президентского срока Трампа ожидается еще два помилования.

Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.

Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.

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