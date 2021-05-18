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У россиян выросла цифровая грамотность из-за пандемии

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Пандемия привела к росту уровня цифровой грамотности россиян, пришли к выводу специалисты аналитического центра НАФИ.

В 2021 году в России насчитывалось 64% граждан, обладающих цифровой грамотностью, а в 2020 их было 58%.

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Цифровая грамотность и компетентность в обществе выросли неравномерно, отметил заместитель генерального директора НАФИ Тимур Аймалетдинов.

По его словам, в 2021 году сократилась доля людей с начальным уровнем цифровой грамотности с 7% до 4%, выросла доля россиян с базовым уровнем цифровой грамотности — с 66% до 70%.

Неизменной осталась доля граждан с продвинутым уровнем цифровых компетенций — ими обладают 27% россиян, как и в 2020 году.

Аналитики подсчитали, что цифровая грамотность мужчин (66%) в России выше, чем у женщин (63%). Оказалось, что самыми низкими показателями цифровой грамотности обладают жители Южного (60% )и Северо-Кавказского (56%) федеральных округов.

Напротив, жители Северо-Западного федерального округа (69%) демонстрируют более высокие показатели цифровой грамотности, чем в целом по стране.

Уровень цифровой грамотности в российских столицах выше, чем в среднем по стране (72% против 64%), а в селах и поселках городского типа — ниже (60-62%).

В апреле стартовал «Цифровой диктант – 2021» — масштабная всероссийская акция по проверке знаний и навыков в сфере использования интернет-технологий. Пользователей попросили ответить, знают ли они, что такое «цифровая грамотность», и как они используют возможности современных онлайн-сервисов.

Опрос показал, что 65% респондентов правильно ответили на вопрос, что такое цифровая грамотность: это эффективное и безопасное использование интернет-сервисов и технологий. 20% заявили, что это умение работать с компьютерным оборудованием, 2% опрошенных уверены, что это правила общения в интернете, еще 2% — умение написать программу или сайт. 11% респондентов никогда не слышали о понятии «цифровая грамотность».

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