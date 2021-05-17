Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля

Палестинские радикалы из сектора Газа вновь выпустили ракеты по городу Ашкелон на юге Израиля. Об этом в понедельник, 17 мая, пишет издание Times Of Israel.

По его данным, сирены воздушной тревоги звучат в промышленной зоне Ашкелона и районах, соседствующих с сектором Газа.

По данным ВС Израиля, с 10 мая из сектора Газа было выпущено 3150 ракет, из которых около 460 упали в самом анклаве. При этом военные уточнили, что ПВО «Железный купол» перехватывает порядка 90% снарядов.

Ранее в этот же день сообщалось, что армия Израиля атаковала систему тоннелей правящего в секторе Газа исламистского движения ХАМАС, поражено 15 км подземных сооружений на севере анклава. Кроме того, ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли удары по девяти домам высокопоставленных командиров ХАМАС.

Атаку произвели на дома командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати. По информации израильских военных, ряд домов использовался в качестве складов для оружия.

Также 17 мая сообщалось, что израильские истребители наносят удары по военным целям в секторе Газа. Отмечалось, что сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильском городе Беэр-Шева, оповещая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибли свыше 200 палестинцев, пострадали более 1,2 тыс. человек.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.