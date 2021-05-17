Зарплаты «синих воротничков» в России выросли на 34%

За время пандемии коронавируса стали наиболее востребованными работники, занятые физическим трудом с почасовой оплатой: грузчики, курьеры, фасовщики. Зарплаты «синих воротничков» выросли на 19–34% в зависимости от специальности. Об этом свидетельствуют данные сервиса «VK Работа», поступившие в «Известия» в понедельник, 17 мая.

Сервис проанализировал свыше 3,5 млн вакансий, размещенных на площадке компаниями Delivery Club, Ozon, Wildberries, «Газелькин», Alidi и другими.

До пандемии наиболее востребованными специалистами были кассир, водитель и уборщик. Средняя зарплата кассира в Москве тогда составляла 36 320 рублей, в Санкт-Петербурге — 33 150. В основном на этих должностях работали женщины со средним специальным образованием в возрасте 18–24 лет и 35–44 лет.

Уборщикам в 2019 году в Москве платили 36 тыс. рублей и 32 300 рублей — в Санкт-Петербурге. На такие вакансии откликались женщины 35–44 лет.

Одной из самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2019-м был водитель, который зарабатывал 65 380 рублей в Москве и 62 тыс. рублей — в Санкт-Петербурге. Чаще всего на такие позиции откликались мужчины с высшим образованием старше 35 лет.

В десятку самых востребованных профессий за время пандемии попали: кассир, водитель, грузчик, уборщик, администратор, менеджер, курьер, повар, продавец-консультант и продавец.

По сравнению с 2019 годом в процентном соотношении зарплата курьера выросла на 34% в Москве и на 24% в Санкт-Петербурге. В начале 2021-го в столице оплата труда таких работников составляла 65 120 рублей, в Санкт-Петербурге — 55 130 рублей.

Средняя зарплата грузчика в Москве в этом году составляет 57 940 рублей, комплектовщика — 68 700 руб. В Санкт-Петербурге грузчик зарабатывает 41 970 рублей, комплектовщик — 51 960 рублей. В 2019 году столичные грузчики зарабатывали порядка 43 тыс. рублей, в Северной столице — 34 тыс. рублей. В этой профессии трудятся в основном мужчины со средним специальным образованием 35–44 лет. В то же время каждый десятый отклик на такие вакансии был от женщин.

Профессия комплектовщика-фасовщика стала более популярной благодаря развитию онлайн-магазинов в 2019-м. На такие вакансии откликались в основном мужчины со средним специальным образованием старше 35 лет.

Екатерина Ерина, начальник отдела кадрового обеспечения магазинов и РЦ Москва и Подмосковье Fix Price, отметила, что тенденция на онлайн-покупки сохранится. За период карантина люди, ранее не пользовавшиеся сервисами доставки, оценили удобство таких услуг и пользуются ими до сих порт для заказа доставки продуктов, одежды, готовой еды. По ее словам, многие компании вернулись в офисы, но кафе рядом с работой, где они обедали, не вынесло карантинного простоя и закрылось, и они заказывают еду с доставкой.

«Таким образом, потребность в курьерах, комплектовщиках и водителях не только не стала меньше, но и увеличивается и в нынешнем году и будет расти в будущем, потому что выросшая из необходимости популяризация сервисов доставки будет нарастать и дальше», — подчеркнула она.

Олег Хаустов, директор по развитию Delivery Club, считает, что COVID-19 изменил мнение людей о работе «синих воротничков».

«Сервисы доставки активно развиваются, добавляют новые автоматизированные системы в работу с курьерами, а это позволяет сделать процесс отработки заказов более понятным и простым», — указал он.

Глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за 2020 год в Госдуме 12 мая, заявил, что уровень безработицы в России снизился до 5,4%.

Ранее в тот же день премьер-министр заявил о важности восстановления рынка труда в стране к уровню до пандемии. Он сообщил, что показатели 17 российских регионов уже вернулись к доковидным значениям.