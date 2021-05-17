Премьер Чехии поспорил с Земаном о числе версий взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя сделанное президентом республики Милошем Земаном заявление о нескольких версиях расследования инцидента во Врбетице, заявил о работе следствия с единственной версией, связанной с российскими спецслужбами.

«Я объяснил президенту, что полиция, действительно, расследует только одну версию [связанную с российскими спецслужбами]. Возможно, что с начала расследования [инцидента во Врбетице] там было больше версий. Я не могу объяснить, почему президент до сих пор настаивает, что существует больше версий», — сказал Бабиш 16 мая в интервью радиостанции «Частота-1».

В тот же день глава Минюста Чехии Мария Бенешова опровергла слова Земан о том, что следствие расследует несколько версиий инцидента во Врбетице.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ», — заявила Бенешова.

Ранее в воскресенье президент Чехии Милош Земан рассказал, что в отличие от других политиков, не является сторонником только одной версии причин инцидента. По его словам, взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году могли быть устроены с целью скрыть недостачу. Он посоветовал следствию сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, так как к ней возникает много вопросов.

Президент Чехии подчеркнул, что доверяет полиции страны, но не верит службе безопасности и информации. Земан призвал дождаться итогов расследования, добавив, что рассчитывает на успешное и оперативное его завершение.

18 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что властям страны известны личности двух мужчин, которых считают причастными к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице. По его словам, речь идет о двух сотрудниках Главного разведывательного управления России. Также Гамачек разъяснил детали якобы проводимой спецоперации по вывозу оружия в Болгарию.

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 т боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group.