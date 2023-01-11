Когда католическая Пасха в 2023 году

В 2023 году католики встретят Пасху 9 апреля — на неделю раньше, чем православные, у которых Воскресение Христово будет 16 апреля.

Праздник установлен в честь главного для христиан события — воскресения Иисуса Христа. Согласно Евангелию, он был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен своим учениками и воскрес на третий день. Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. В 325 году Первый Вселенский собор определил точное время празднования.

В Римско-католической церкви папа Григорий XIII в 1583 году ввел новую пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения пасхалии поменялся и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения солнечного и лунного календарей. Часто католическая Пасха празднуется раньше иудейской или в один день с ней и иногда опережает православную более чем на месяц.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников на 2023 год по месяцам.

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