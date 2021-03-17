ДНР и ЛНР обвинили Киев в срыве переговоров контактной группы

Власти Украины продолжают саботаж работы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом 17 марта заявили МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и делегация самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«Вместо реальной конструктивной работы над дорожной картой по реализации комплекса мер и другими вопросами по всеобъемлющему политическому урегулированию Украина продолжает заниматься откровенным саботажем и усложнением и так очень непростого переговорного процесса», — говорится в сообщении МИД ДНР, опубликованном в Telegram по итогам заседания ТКГ.

В ведомстве отметили, что Киев требовал того, чтобы со стороны ДНР в заседании не участвовали общественные деятели, в отношении которых суд страны вынес решение о якобы террористической деятельности.

«Делегация Киева демонстративно покинула заседание контактной группы», — отмечает МИД ДНР.

Пресс-секретарь делегации ЛНР в контактной группе Мария Ковшарь также отметила в Telegram, что Украина пыталась саботировать заседание. По ее словам, из-за действий делегации Киева контактная группа не смогла обсудить один из главных вопросов работы подгруппы — согласование плана действий по урегулированию конфликта.

Ранее в этот день член киевской делегации, представляющий отдельные районы Донецкой области (ОРДО), Сергей Гармаш заявил, что украинская делегация вновь заблокировала переговоры в ТКГ.

Он объяснил, что переговоры были заблокированы из-за того, что со стороны Донецка и Луганска была привлечена Майя Пирогова. По словам Гармаша, на Украине она осуждена за терроризм и находится в розыске. Он отметил, что рабочая группа была заблокирована, а ТКГ начала заслушивать отчеты по другим группам.

Ранее в тот же день депутат Верховной рады Роман Лозинский подал прошение об исключении представителя Украины в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича из делегации из-за оскорбления на русском языке пользователя в интернете.