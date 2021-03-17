Украинца потребовали исключить из контактной группы по Донбассу за мат на русском

Депутат Верховной рады Роман Лозинский подал прошение об исключении представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича из делегации из-за оскорбления на русском языке пользователя в Сети. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

Арестович в своем посте в Facebook ответил матом на русском языке на просьбу одного из пользователей писать по-украински. На это обратил внимание Лозинский.

«За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке, и о мате. <...> Парламент проголосует за эту просьбу в пятницу. Так что вместе посмотрим, сколько парламентариев считают нормальным иметь таких позорных персонажей нашей страны на иностранной арене», — написал он 16 марта.

Сам Арестович обвинил недовольных его стилем общения в лицемерии. Он напомнил, что не является госслужащим, поэтому имеет право не писать на украинском языке на своей странице. После этого он пригрозил, что в случае его исключения из делегации у его читателей станет меньше информации по профильным темам

«Отдельным депутатам, которые добиваются моей «отставки», я, в таком случае, перешлю бутылку шампанского — от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу», — подчеркнул он.

24 февраля в харьковском областном совете речь депутата на русском языке встретили криками «позор». Один из присутствующих позднее взял бутылку с водой и облил его.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.