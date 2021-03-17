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Украинскую делегацию обвинили в срыве заседания контактной группы по Донбассу

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Украинская делегация вновь заблокировала переговоры в политической подгруппе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом 17 марта заявил член киевской делегации, представляющий отдельные районы Донецкой области (ОРДО), Сергей Гармаш в Facebook.

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Он объяснил, что переговоры были заблокированы из-за того, что со стороны Донецка и Луганска была привлечена Майя Пирогова. По словам Гармаша, на Украине она осуждена за терроризм и находится в розыске. Он отметил, что рабочая группа была заблокирована, а ТКГ начала заслушивать отчеты по другим группам.

«Мы с самого начала предупредили, что, если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров <…> Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой (представителем в ТКГ от ОРДО. — Ред.). Украинская делегация покинула комнату», — написал Гармаш в социальной сети.

Ранее в тот же день депутат Верховной рады Роман Лозинский подал прошение об исключении представителя Украины в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича из делегации из-за оскорбления на русском языке пользователя в интернете.

Арестович в своем посте в Facebook ответил матом на русском языке на просьбу одного из пользователей писать по-украински.

Днем ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров отметил, что на линии соприкосновения сторон Украины и Донбасса зафиксировано обострение ситуации.

Также Никоноров, подводя итоги заседания рабочей группы по вопросам безопасности на переговорах контактной группы, отметил, что Киев вступает в неактуальные и бессмысленные монологи, а не пытается обсуждать главные вопросы, связанные со снижением уровня эскалации конфликта, устранением нарушений и необходимостью проведения ремонтных работ.

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