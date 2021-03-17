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Ученые обнаружили в организме человека 55 новых химических веществ

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Организм человека содержит химические вещества, которые ранее не были изучены, следует из исследования ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, опубликованного 16 марта в журнале Environmental Science & Technology.

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В процессе исследования, в котором принимали участие беременные женщины, его авторы обнаружили более ста химических веществ. Более того, из них 55 не наблюдались ранее, а у 42-х не удалось определить источник и способ применения.

По мнению ученых, данные химические вещества, скорее всего, поступают с продуктами питания.

«Эти химические вещества, вероятно, присутствовали в людях довольно давно, но наша технология теперь помогает нам идентифицировать их лучше», — уточняет один из авторов исследования.

Как отмечается, среди этих веществ — пластификаторы из косметики, пестициды, антипирены, пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС) и другие.

Ученым предстоит выяснить, какое именно влияние данные вещества оказывают на человека

Ранее в среду было опубликовано исследование, согласно которому употребление в пищу ферментированным соевых бобов (мисо, натто и тофу) увеличивает продолжительность жизни.

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