Ученые назвали увеличивающие продолжительность жизни продукты

Употребление в пищу ферментированным соевых бобов увеличивает продолжительность жизни. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном газетой Express со ссылкой на Британский медицинский журнал.

В ходе исследования его авторы отслеживали как потребление блюд мисо, натто и тофу сказывалось на показателях смертности от рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Эксперты проанализировали данные 42 750 мужчин и 50 165 женщин в возрасте 45–74 лет из разных регионов Японии.

Согласно результатам, среди любителей мисо и натто показатели смертности снижались на 10%.

Как отмечают ученые, в ферментированных соевых продуктах высокое содержание клетчатки, калия и биологически активных компонентов, которые оказывают положительное влияние на здоровье человека.

9 марта ученые из Гарвардской медицинской школы опубликовали исследование, согласно которому богатая овощами и фруктами диета поможет снизить риск многих хронических заболеваний, являющимися основными причинами смерти. Авторы исследования отметили, что максимального эффекта для здоровья можно достичь, добавив в рацион капусту, салат, шпинат и другие листовые овощи.